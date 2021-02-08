Москвина: Кубок Первого канала оставил хорошие впечатления и вызвал радость у болельщиков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Командный Кубок Первого канала по фигурному катанию оставил хорошие впечатления и порадовал болельщиков. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Татьяна Москвина.

До Луны и обратно. "Красная машина" Загитовой обошла команду Медведевой в Москве

Команда Алины Загитовой "Красная машина" выиграла у команды "Время первых" Евгении Медведевой на Кубке Первого канала, который завершился в Москве в воскресенье. Турнир прошел в России впервые, соревнования были организованы для фигуристов в качестве соревновательной компенсации в связи с отменой крупных международных турниров, в том числе чемпионата Европы в Загребе.

"Кубок Первого канала оставил очень хорошие впечатления. Было весело, интересно, многие спортсмены показали хорошие выступления. На мой взгляд, была очень радостная реакция публики. Российские фигуристы не прекращают совершенствовать свое спортивное мастерство", - отметила Москвина.

Подопечные Москвиной - спортивные пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов - выступали в команде Евгении Медведевой. "Мы с Артуром Минчуком и нашим творческим коллективом довольны выступлением наших пар", - добавила Москвина.