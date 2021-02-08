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Футбол во Франции

Александр Головин считает, что не стоит переоценивать значение матча против "Нима"

В игре 24-го тура чемпионата Франции россиянин, выступающий за "Монако", забил три мяча и отметился голевой передачей
Александр Головин (слева) EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин (слева)
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Значение гостевого матча 24-го тура чемпионата Франции по футболу против "Нима", в котором российский нападающий "Монако" Александр Головин отметился хет-триком, не стоит переоценивать. Такое мнение игрок выразил ТАСС.

Головин забил голы на 3-й, 12-й и 62-й минутах, а также отметился голевой передачей. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Монако".

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"Думаю, много говорить сейчас не нужно, конечно, я очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня - это важно, - сказал Головин. - Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение, ведь это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были, в общем, есть к чему стремиться".

Головин отличился четырежды в текущем сезоне. 24-летний полузащитник впервые в карьере оформил хет-трик. Ранее россияне не отличались трижды в одном матче чемпионата Франции. Дубль в высшем дивизионе французского первенства делал только Александр Мостовой - в составе "Кана" и "Страсбура".

Головин впервые с августа вышел в стартовом составе "Монако". Он выступает за клуб с сезона-2018/19.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" занимает четвертое место, дающее право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги Европы. В активе команды 48 очков, столько же набрал идущий в зоне Лиги чемпионов и имеющий матч в запасе ПСЖ. В следующем туре "Монако" примет "Лорьян", матч пройдет 14 февраля.

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