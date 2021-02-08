Алексеев: Трефилов примет активное участие в обсуждении тренировочного процесса сборной

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Евгений Трефилов, который займет должность тренера-консультанта женской сборной России по гандболу, будет принимать активное участие в обсуждении тренировочного процесса. Об этом журналистам в понедельник рассказал главный тренер команды Алексей Алексеев.

Алексеев был назначен на этот пост в понедельник на заседании исполкома Федерации гандбола России. До этого он был ассистентом главного тренера испанца Амброса Мартина, который был отправлен в отставку в декабре после неудовлетворительного результата сборной на чемпионате Европы (пятое место). Под руководством Трефилова женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх.

"Евгений Трефилов занимает должность первого вице-президента ФГР [Федерации гандбола России], еще добавится должность тренера-консультанта, так как он курирует весь женский гандбол. Он будет находиться в сборной по желанию, принимать активное участие в обсуждении тренировочного процесса, что-то добавлять. Глупо не пользоваться опытом Трефилова. Главное, что нам надо идти в одном направлении, думаю, это не помешает", - сказал Алексеев.

"Не думаю, что надо что-то ломать в тренировочном процессе и игре команды, постараемся больше варьировать оборонительные схемы, чтобы применять разные схемы в защите. Тренировочный процесс вряд ли кардинально изменится. У каждого тренера один девиз - побеждать, это было и при Евгении Трефилове, и при Амбросе Мартине. Постараемся чаще побеждать", - добавил Алексеев.

Также в состав нового тренерского штаба вошли тренеры Ольга Акопян и Томаш Главаты. "В штабе остается Томаш Главаты, тренер "Ростов-Дона", и добавляется Ольга Акопян, тренер ЦСКА. Все прекрасно понимают, что много кандидатов в сборную из команд "Ростов-Дон" и ЦСКА. Работа этих тренеров поможет и сборной", - отметил Алексеев.