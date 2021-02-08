Роман Ротенберг: сборная России на чемпионате мира будет рассчитывать на игроков КХЛ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России будет рассчитывать на игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионате мира 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. "Прошла информация, что Национальная хоккейная лига вообще сезон приостанавливает. Рассчитываем на своих игроков, будем исходить из ситуации. Мы на связи со всеми нашими игроками, которые находятся за океаном, исходим из фактов", - сказал Ротенберг.

"На Чешских играх уже будет состав, приближенный к чемпионату мира. Там уже надо будет наигрывать звенья. А на Шведских играх мы проверяем разных кандидатов, у которых есть шанс попасть на чемпионат мира", - отметил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Шведские игры пройдут в Мальме с 11 по 14 февраля. На них сборная России выступит под руководством главного тренера молодежной команды Игоря Ларионова.

"Мы пригласили игроков из 13 клубов и делаем ставку как на молодых, так и на опытных игроков. Наша главная задача - проверка кандидатов в сборную на чемпионат мира и Олимпийские игры. Игорь Ларионов и Валерий Брагин (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) каждый раз обсуждают игроков, которые вызываются в национальную команду", - сказал Третьяк.

"Хочу поблагодарить финнов, которые провели первый этап Евротура, нашу федерацию за проведение второго этапа. Сейчас шведской федерации предстоит проводить турнир в трудное время. Но это значит, что мы думаем о хоккее и хотим, чтобы наша команда готовились успешно к чемпионату мира", - добавил он.