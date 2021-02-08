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ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк надеется, что чемпионат мира по хоккею пройдет со зрителями

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о проведении турнира без зрителей
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк надеется, что чемпионат мира 2021 года пройдет со зрителями. Об этом Третьяк рассказал на пресс-конференции.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что турнир пройдет без зрителей.

"Надеемся и хотим, чтобы болельщики были. Хотим, чтобы был полный праздник хоккея. Но все зависит от ситуации в Латвии и от того, как проведут вакцинацию", - сказал Третьяк.

Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
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