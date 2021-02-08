Заявление о банкротстве "Тамбова" оставлено без движения

ТАМБОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения заявление о банкротстве футбольного клуба "Тамбов", размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей, говорится в определении арбитражного суда в понедельник.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства "ФК "Тамбов" (прежнее юрлицо клуба), которые в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России.

"Арбитражный суд определил: заявление Ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов" Тамбовской области" оставить без движения", - говорится в постановлении суда.

Основанием для этого стали факты, выявленные в ходе рассмотрения заявления. В частности, руководство клуба не представило доказательства возникновения у него права на обращение с заявлением о банкротстве. Кроме того, должник предложил суду своего конкурсного управляющего, что запрещено законом. При подаче заявления о собственном банкротстве должник не вправе предлагать саморегулируемую организацию, эта кандидатура определяется судом посредством случайного выбора. Устранить выявленные обстоятельства заявитель должен до 4 марта 2021 года.