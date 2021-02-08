Заявление о банкротстве "Тамбова" оставлено без движения

ТАМБОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения заявление о банкротстве футбольного клуба "Тамбов", размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей, говорится в определении арбитражного суда в понедельник.
Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства "ФК "Тамбов" (прежнее юрлицо клуба), которые в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России.
"Арбитражный суд определил: заявление Ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов" Тамбовской области" оставить без движения", - говорится в постановлении суда.
Основанием для этого стали факты, выявленные в ходе рассмотрения заявления. В частности, руководство клуба не представило доказательства возникновения у него права на обращение с заявлением о банкротстве. Кроме того, должник предложил суду своего конкурсного управляющего, что запрещено законом. При подаче заявления о собственном банкротстве должник не вправе предлагать саморегулируемую организацию, эта кандидатура определяется судом посредством случайного выбора. Устранить выявленные обстоятельства заявитель должен до 4 марта 2021 года.
4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". В тот же день генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова заявила ТАСС, что клуб не снимется с чемпионата при выполнении договоренностей с РПЛ.
"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Первый официальный матч в 2021 году команда должна провести 21 февраля - с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.