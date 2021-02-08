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Евро-2020

Дюков: Санкт-Петербург при необходимости готов принять больше четырех матчей Евро-2020

В городе запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Санкт-Петербург готов принять большее число матчей чемпионата Европы по футболу, чем запланировано. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. В апреле генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов заявлял, что стадион готов принять шесть матчей чемпионата Европы.

"Все города смогут принять матчи чемпионата Европы, что касается посещаемости, то решение будет приниматься позже и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в странах. Мы готовы принять матчи Евро уже давно, ничего не изменилось. Мы, конечно, можем провести и большее число матчей. Если будет такая возможность, то мы постараемся ей воспользоваться", - сказал Дюков.

Игры турнира должны принять Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес на начало апреля решение о том, какое число болельщиков будет допускаться на игры турнира.

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