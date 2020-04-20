"Газпром Арена" готова принять шесть матчей ЧЕ по футболу в 2021 году

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион петербургского футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена" летом 2021 года готов принять шесть матчей чемпионата Европы, который был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор арены Владимир Литвинов. 9 апреля британское издание Daily Mail сообщило, что число городов - организаторов турнира может быть уменьшено из-за последствий пандемии коронавируса. В тот же день в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о том, что консультации проводятся со всеми запланированными хозяевами первенства, отметив, что окончательно расписание матчей еще не утверждено. 16 апреля пресс-служба союза сообщила о том, что 23 апреля состоится заседание исполкома УЕФА, посвященное ситуации с коронавирусом.

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"Если говорить про стадион, мы без проблем готовы принять до шести матчей, - сказал Литвинов. - Обсуждался ли этот вопрос с УЕФА и оргкомитетом российской части чемпионата Европы? Только на уровне менеджерских коммуникаций. На уровне официальных запросов и официального обмена информацией с подтверждением такой возможности - пока нет". Помимо Санкт-Петербурга городами - организаторами турнира являются Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин сообщал ранее ТАСС о том, что ясность относительно городов, которые в 2021 году примут турнир, наступит 30 апреля. До этого времени у оргкомитетов стран - хозяек турнира есть время для того, чтобы решить, будет тот или иной город принимать матчи турнира в 2021 году или нет. По состоянию на 20 апреля намерение принять игры турнира подтвердили Санкт-Петербург, Лондон, Дублин, Копенгаген, Бухарест и Баку. "Пока официально мы подтвердили возможность и готовность проведения на стадионе финала Лиги чемпионов (весной 2021 года - прим. ТАСС) и четырех матчей Евро, - подчеркнул гендиректор стадиона. - На словах и в рамках рабочих встреч мы подтвердили организаторам то, что готовы рассмотреть [увеличение числа матчей на стадионе "Санкт Петербург"] и предложить УЕФА, если такая необходимость возникнет. Коллеги думают, и сейчас, как я понимаю, идет процесс сбора информации и подтверждений от остальных стадионов". Увеличение числа матчей - дополнительная возможность Вместе с тем Литвинов отметил, что на данный момент речь идет о четырех матчах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

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