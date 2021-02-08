"Бавария" и "Тигрес" сыграют в финале клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 8 февраля. Германская "Бавария" одержала победу над египетским "Аль-Ахли" со счетом 2:0 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Катаре.

Дубль в составе "Баварии" оформил Роберт Левандовский (17-я, 86-я минута).

"Бавария" во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб "Раджа Касабланка" из Марокко. В 1976 и 2001 годах "Бавария" становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.

В решающем матче "Бавария" сыграет с мексиканским клубом "Тигрес", который в воскресенье обыграл бразильский "Палмейрас" со счетом 1:0. Встреча пройдет 11 февраля.