{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

"Бавария" и "Тигрес" сыграют в финале клубного чемпионата мира по футболу

Дубль Левандовского принес мюнхенскому клубу победу над над египетским "Аль-Ахли" в полуфинальном матче

ТАСС, 8 февраля. Германская "Бавария" одержала победу над египетским "Аль-Ахли" со счетом 2:0 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Катаре.

На эту тему
Мексиканский клуб "Тигрес" стал первым финалистом клубного чемпионата мира

Дубль в составе "Баварии" оформил Роберт Левандовский (17-я, 86-я минута).

"Бавария" во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб "Раджа Касабланка" из Марокко. В 1976 и 2001 годах "Бавария" становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.

В решающем матче "Бавария" сыграет с мексиканским клубом "Тигрес", который в воскресенье обыграл бразильский "Палмейрас" со счетом 1:0. Встреча пройдет 11 февраля.

Теги
Мировой футбол
ММА
Нурмагомедов заявил, что Порье заслужил пояс чемпиона UFC
Титул все еще принадлежит российскому бойцу, завершившему карьеру
Читать полностью