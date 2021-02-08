Нурмагомедов заявил, что Порье заслужил пояс чемпиона UFC

ТАСС, 8 февраля. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что американец Дастин Порье заслужил право стать новым чемпионом. Об этом он заявил в эфире телеканал "Матч ТВ".

24 января Порье во втором раунде нокаутом победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC в Абу-Даби.

"Не сказал бы, что Порье и Конор меня разочаровали, я с ними бился, ничего особенного. Я считаю, что сейчас Порье заслуживает быть чемпионом. Вы посмотрите, с кем он бился, все топовые бойцы, в будущем они, возможно, все войдут в зал славы", - сказал Нурмагомедов.

"В легком весе появится интрига, как только они определят, кто будет драться за пояс. Сейчас он в застывшем состоянии, непонятно, что Уайт задумал. Я думаю, летом в этом весе будет жарко. Он наберет новые обороты, идут новые бойцы, более молодые", - добавил он.

В активе 32-летнего Порье 27 побед и шесть поражений.