Реванша с Нурмагомедовым можно не ждать. Макгрегор нокаутом проиграл Порье на турнире UFC

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. В первом раунде Макгрегор оказал сопротивление Порье, поединок шел на встречных курсах. Во втором раунде американец стал больше использовать лоу-кик, нанося повреждения правой ноге ирландского бойца. В одном из моментов Порье нанес Макгрегору несколько точных ударов в голову, отправив соперника в нокаут.

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32-летний ирландский боец потерпел первое поражение нокаутом в карьере. После поединка Макгрегор заявил, что получил травму ноги, он смог покинуть октагон только при помощи тренеров. Бой в легком весе не имел титульного статуса, однако Порье считает себя чемпионом. "Я здесь, чтобы побеждать, мне кажется, это титульный бой, - сказал Порье. - Если Хабиб не вернется, то я и Конор - два лучших парня. Думаю, я чемпион". В октябре 2020 года обладатель пояса в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры, однако до сих пор владеет титулом в легком весе. Позднее Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры. В воскресенье глава UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае отказа Нурмагомедова возобновлять карьеру Порье и американец Майкл Чендлер могут провести бой за титул. Порье, в свою очередь, заявил, что ему неинтересен поединок против соотечественника. Макгрегор не уходит Макгрегор после поражения от Порье заявил, что не собирается завершать карьеру. "Я долгое время был неактивен, бездействие тяжело преодолеть, вот и все, - сказал боец. - Удары ногами были хороши, этот удар в область икры очень хорош, нога была мертва. Мне было не так комфортно, как хотелось бы, но Дастин великолепный боец".

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"Конечно, я буду снова драться. Вам не сойдет с рук бездействие в этом бизнесе, трудно это принять. Я много работал и горжусь своей работой, но мне хотелось бы лучше представить свою команду. Сейчас я хочу провести время с детьми в отеле, расслаблюсь, перезагружусь и все", - добавил ирландец. Спарринг-партнер Порье Александр Шаблий считает, что UFC, скорее всего, устроит третий бой между американцем и ирландцем. В первом поединке, который прошел в 2014 году, победу нокаутом одержал Макгрегор. "Дастин делал все то, что заготавливал, - сказал Шаблий. - Мне не показалось, что Конор был на старом багаже, он был в хорошей физической форме и готовился специально под левшу. Думаю, что UFC сделает третий бой между Макгрегором и Порье. Этот бой будет для всех интересен, но Конору сейчас нужно перезагрузиться". Хабиб не вернется? После поединка Макгрегора и Порье Уайт рассказал о разговоре с Нурмагомедовым. "Я действительно разговаривал с Хабибом, - сказал Уайт. - Он сказал мне: "Дэйна, будь честен с собой. Я на несколько уровней выше этих парней (Макгрегора и Порье - прим. ТАСС), я их побеждал". Я не знаю, но это звучит не очень позитивно, посмотрим". "Мы поговорим с Хабибом о защите титула. Но я не буду настаивать, хватит. Он сказал, что нужно быть честным с собой", - добавил глава UFC.

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