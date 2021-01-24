Макгрегор после поражения Порье заявил, что не будет завершать карьеру

ТАСС, 24 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор не будет завершать карьеру после поражения американцу Дастину Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Об этом он заявил после боя.

Бой Макгрегор - Порье прошел в воскресенье в Абу-Даби, ирландец проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

"Я долгое время был неактивен, бездействие тяжело преодолеть, вот и все, - сказал Макгрегор. - Удары ногами были хороши, этот удар в область икры очень хорош, нога была мертва. Мне было не так комфортно, как хотелось бы, но Дастин великолепный боец".

"Конечно, я буду снова драться. Вам не сойдет с рук бездействие в этом бизнесе, трудно это принять. Я много работал и горжусь своей работой, но мне хотелось бы лучше представить свою команду. Сейчас я хочу провести время с детьми в отеле, расслаблюсь, перезагружусь и все", - добавил ирландец.

В активе 32-летнего Макгрегора 22 победы и пять поражений.