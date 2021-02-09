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НХЛ перенесла матчи с участием "Нью-Джерси", "Миннесоты" и "Баффало" из-за коронавируса

Встречи этих команд уже откладывались ранее

ТАСС, 9 февраля. Матчи клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", "Баффало" и "Миннесота" перенесены из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Лига перенесла два матча "Баффало" против "Вашингтона" (11, 13 февраля), игры "Нью-Джерси" с "Филадельфией" (11, 13 февраля) и "Бостоном" (15 февраля), а также встречи "Миннесоты" против "Сент-Луиса" (11 февраля) и "Лос-Анджелеса (13 февраля).

Ранее из-за проблем с коронавирусом были отложены четыре игры "Баффало", три матча "Нью-Джерси" и четыре встречи "Миннесоты".

Новые даты матчей станут известны позднее. Всего НХЛ с начала сезона перенесла 31 игру, две из которых - до старта сезона.

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