Первая ракетка России Александрова вышла во второй круг Australian Open

ТАСС, 9 февраля. Россиянка Екатерина Александрова победила итальянку Мартину Тревизан в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Александровой 26 лет, она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), наивысшее среди россиянок. Тревизан идет на 89-м месте.

Александрова в пятый раз принимает участие в Australian Open, в прошлом году она вылетела в третьем раунде, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема.

Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Сайсай (44-й номер мирового рейтинга) и Барборой Крейчиковой (59) из Чехии.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).