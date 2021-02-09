Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

ТАСС, 9 февраля. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Янника Ханфмана в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4. 23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" и Открытого чемпионата США. На прошлогоднем Australian Open он добрался до четвертого круга.

Ханфман идет на 102-й позиции в рейтинге ATP. Во втором раунде Рублев сыграет с победителем матча между бразильцем Тьяго Монтейро (74) и словаком Андреем Мартином (103).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).