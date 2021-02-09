Матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Бенфикой" и "Арсеналом" пройдут на нейтральных полях

ТАСС, 9 февраля. Обе встречи первого раунда плей-офф Лиги Европы между португальской "Бенфикой" и английским "Арсеналом" состоятся на нейтральных полях. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

Перенос мест проведения матчей связан с ограничениями поездок между странами из-за коронавирусной инфекции.

18 февраля пройдет игра в Риме, она будет считаться домашней для "Бенфики". Формально гостевой матч против "Арсенала" португальский клуб проведет 25 февраля в Афинах.

Ранее по той же причине из Норвегии в Испанию была перенесена первая игра 1/16 финала Лиги Европы "Мольде" - "Хоффенхайм" (Германия). Первая встреча на этой же стадии между испанским клубом "Реал Сосьедад" и английским "Манчестер Юнайтед" состоится в итальянском Турине.

Из Германии в Будапешт перенесены первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Ливерпуль" (Англия) и "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Манчестер Сити" (Англия).