Биатлонисты разыграют первые медали на чемпионате мира в Поклюке

ПОКЛЮКА /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по биатлону стартует в словенской Поклюке, с 10 по 21 февраля будет разыграно 12 комплектов наград. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства сборная России на турнире выступит без государственной символики, в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР).

В среду первые медали будут разыграны в смешанной эстафете, которая пройдет в непривычном формате: гонку начнут мужчины, завершат - женщины. Команду СБР представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. В таком составе российская сборная победила в январе на этапе Кубка мира в Оберхофе, однако тогда первые два этапа бежали женщины.

В программе соревнований также спринты, гонки преследования, сингл-микст, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты. На прошлогоднем чемпионате мира медали российской команде принес только Александр Логинов: он победил в спринте и стал третьим в гонке преследования.

Благодаря его победе россияне в спринте будут иметь дополнительную квоту - на гонку команда сможет выставить пятерых биатлонистов. Логинов выйдет на старт спринта в золотом бибе. Это новшество Международного союза биатлонистов (IBU), такие майки дадут зрителям чемпионата мира возможность понять, кто является действующим чемпионом в конкретной дисциплине.

Российская команда на чемпионате мира выступит в новых комбинезонах. Запрет на использование национальной символики вынудил СБР заказать новые комплекты формы, чтобы не было необходимости заклеивать герб и флаг России на экипировке, в которой команда выступает на этапах Кубка мира. Российский триколор на время чемпионата мира заменит флаг с изображением монохромной эмблемы СБР, в случае победы российского биатлониста на церемонии награждения будет звучать гимн IBU.

В мужскую и женскую команды СБР вошли по шесть спортсменов: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Фавориты и история

Фаворитами турнира являются норвежские биатлонисты, которые занимают лидирующие позиции в общем зачете Кубка мира: Йоханнес Бё, Стурла Легрейд, Тириль Экхофф, Марте Ройселанн.