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Футбол в Италии

"Ювентус" стал первым финалистом Кубка Италии

В полуфинальном противостоянии туринский клуб оказался сильнее "Интера" (2:1; 0:0)
Футболисты "Ювентуса" (в белом) и "Интера" (в синем) EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Футболисты "Ювентуса" (в белом) и "Интера" (в синем)
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 10 февраля. Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Интером" со счетом 0:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Италии. Встреча прошла в Турине.

Первый матч завершился победой туринского клуба со счетом 2:1.

Второй финалист турнира определится в ночь на четверг. "Аталанта" примет "Наполи", в первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0. В составе "Аталанты" выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

"Ювентус" чаще всех выигрывал Кубок Италии - 13 раз. На счету "Интера" семь побед в турнире. Действующим обладателем трофея является "Наполи".

Финал Кубка Италии пройдет 19 мая в Милане.

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