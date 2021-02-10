Президент "Ювентуса" и главный тренер "Интера" обменялись оскорблениями после матча

В трансляции видно, как известный своей эмоциональностью Конте по пути в подтрибунное помещение произносит гневную тираду, после чего демонстрирует средний палец. Аньелли в ответ предложил тренеру "заткнуться", употребив нецензурное выражение.

ТАСС, 10 февраля. Главный тренер "Интера" Антонио Конте допустил оскорбительные выражения в адрес руководителей "Ювентуса" сразу после финального свистка матча Кубка Италии в Турине. Как сообщает Football Italia , президент "Ювентуса" Андреа Аньелли ответил оппоненту взаимностью.

Конте прокомментировал ситуацию на послематчевой пресс-конференции. "Я думаю, им следует вести себя более вежливо. Им недостает спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает", - сказал тренер.

Во вторник "Ювентус" сыграл вничью с "Интером" со счетом 0:0 и вышел в финал Кубка Италии. Первый матч завершился победой туринского клуба со счетом 2:1. Матчи между "Ювентусом" и "Интером" являются одними из самых принципиальных и носят название "дерби Италии".