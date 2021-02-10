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Футбол в Италии

Президент "Ювентуса" и главный тренер "Интера" обменялись оскорблениями после матча

На послематчевой пресс-конференции Антонио Конте призвал руководителей "Ювентуса" вести себя более уважительно
Главный тренер "Интера" Антонио Конте EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Главный тренер "Интера" Антонио Конте
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 10 февраля. Главный тренер "Интера" Антонио Конте допустил оскорбительные выражения в адрес руководителей "Ювентуса" сразу после финального свистка матча Кубка Италии в Турине. Как сообщает Football Italia, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли ответил оппоненту взаимностью.

В трансляции видно, как известный своей эмоциональностью Конте по пути в подтрибунное помещение произносит гневную тираду, после чего демонстрирует средний палец. Аньелли в ответ предложил тренеру "заткнуться", употребив нецензурное выражение.

Конте прокомментировал ситуацию на послематчевой пресс-конференции. "Я думаю, им следует вести себя более вежливо. Им недостает спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает", - сказал тренер.

Во вторник "Ювентус" сыграл вничью с "Интером" со счетом 0:0 и вышел в финал Кубка Италии. Первый матч завершился победой туринского клуба со счетом 2:1. Матчи между "Ювентусом" и "Интером" являются одними из самых принципиальных и носят название "дерби Италии".

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