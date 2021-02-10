Адвокат Хензер заявил, что до сих пор неизвестно, какой допинг вменяется Зайцевой

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. До сих пор неизвестно, употребление какого допинга вменяется Ольге Зайцевой, странно наказывать за вещество, о существовании которого в природе никто не знает. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Хензер, представляющий интересы российских биатлонисток в суде.

24 сентября 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Апелляция Зайцевой была удовлетворена частично, ее признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества. Обвинения в адрес спортсменок основывались на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

"Сейчас мы в швейцарском суде и доказываем, что повышенный уровень соли [Зайцевой] - это естественная причина, в том числе рациона, - сказал Хензер. - И мы до сих пор не знаем, в применении какого вещества Зайцеву обвиняют. Международный олимпийский комитет (МОК) говорил про "Дюшес" (так называемый допинговый коктейль прим. ТАСС), который является смесью трех разных стероидов, но панель CAS признала, что Зайцева его не употребляла. Так что мы до сих пор не знаем, какой допинг вменяется. И это тоже странно: наказывать кого-то за применение допинга, но что это за вещество или субстанция - никто не знает".

В конце января иск о защите чести и достоинства Романовой, Зайцевой и Вилухиной против Родченкова был вынужденно отозван из-за поправок в законодательстве США.