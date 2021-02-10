Миронова оценила новые комбинезоны российских биатлонистов для чемпионата мира

БЛЕД /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова осталась довольна качеством новых комбинезонов, в которых команда будет выступать на чемпионате мира в Словении. Об этом она рассказала ТАСС.
Необходимость изготовления новых комплектов формы возникла в связи санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые обязывают российскую сборную выступать на чемпионате мира без государственных символов. Новые соревновательные комбинезоны команда получила во вторник.
"Мы заранее, дней за пять, знали, что нам привезут комбинезоны, просто был вопрос в том, когда их доставят, - сказала Миронова. - Вчера нам сказали, что они будут к тренировке, поэтому никакой катастрофы не было".
Биатлонистка отметила, что одной тренировки достаточно, чтобы привыкнуть к новым комбинезонам. "Надо пострелять, посмотреть, цепляется ли что-то, как сцепление на ковре [на огневом рубеже] с локтями, - отметила спортсменка. - Все прекрасно, поэтому все будет хорошо".
Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля. В Поклюке российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.