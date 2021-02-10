Миронова оценила новые комбинезоны российских биатлонистов для чемпионата мира

Необходимость изготовления новых комплектов формы возникла в связи санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые обязывают российскую сборную выступать на чемпионате мира без государственных символов. Новые соревновательные комбинезоны команда получила во вторник.

БЛЕД /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова осталась довольна качеством новых комбинезонов, в которых команда будет выступать на чемпионате мира в Словении. Об этом она рассказала ТАСС.

"Мы заранее, дней за пять, знали, что нам привезут комбинезоны, просто был вопрос в том, когда их доставят, - сказала Миронова. - Вчера нам сказали, что они будут к тренировке, поэтому никакой катастрофы не было".

Биатлонистка отметила, что одной тренировки достаточно, чтобы привыкнуть к новым комбинезонам. "Надо пострелять, посмотреть, цепляется ли что-то, как сцепление на ковре [на огневом рубеже] с локтями, - отметила спортсменка. - Все прекрасно, поэтому все будет хорошо".

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля. В Поклюке российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.