Осталось меньше двух лет: как Катар готовится к чемпионату мира по футболу

В четверг на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Катаре пройдет финал клубного чемпионата мира по футболу, в котором встретятся германская "Бавария" и мексиканский "Тигрес". Арена станет одной из восьми, на которых в конце 2022 года пройдут матчи чемпионата мира, уже называемого самым компактным в истории. Болельщики с легкостью смогут посещать по два матча, проходящих в один и тот же день в разных городах, избегая длительных переездов, ведь максимальное расстояние между стадионами составляет всего 56 км. На то, чтобы добраться от одной арены до другой, у любителей футбола уйдет не более часа. Игры турнира пройдут в пяти городах: Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре.

На эту тему Долгий путь до Катара. Что нужно знать об отборочном турнире к ЧМ-2022 по футболу

К февралю 2021 года в Катаре построены четыре из восьми арен ЧМ-2022 — международный стадион "Халифа", "Аль-Джануб", "Эдьюкейшн Сити" и "Ахмад бин Али". В оставшееся время организаторам мирового первенства предстоит ввести в эксплуатацию еще четыре стадиона — "Лусаил", "Аль-Байт", "Аль-Тумама" и "Рас Абу Абуд". "Мы довольны темпами подготовки к чемпионату мира в Катаре — первому подобному турниру, который пройдет на Ближнем Востоке и в Арабском мире. Все идет по плану, уже готово более 90% всей инфраструктуры", — рассказала ТАСС исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма аль-Наими. Введенные в эксплуатацию стадионы

Первой ареной, готовой к ЧМ-2022, стал международный стадион "Халифа". Он был построен в 1976 году, после чего трижды реконструировался. Последнее обновление было приурочено к мировому первенству, оно завершилось в мае 2017 года. После него вместимость стадиона составила 45 416 зрителей. С того момента на "Халифе" в 2019 году прошли матчи Кубка наций Персидского залива и игры клубного чемпионата мира, а в 2020-м — часть игр азиатской Лиги чемпионов.

Стадион "Аль-Джануб" стал первым, построенным специально к чемпионату мира в Катаре. Работы велись на протяжении пяти лет начиная с 2014 года. В мае того года арена вместимостью 40 777 зрителей была открыта. Меньше чем за полгода на стадионе были сыграны финал Кубка эмира и часть игр Кубка наций Персидского залива. В 2020-м, как и "Халифа", эта арена приняла часть матчей азиатской Лиги чемпионов.

В прошлом году в Катаре были открыты еще два стадиона ЧМ-2022. Первый из них, "Эдьюкейшн Сити", введен в эксплуатацию в июне. Его вместимость составляет 45 350 зрителей. Чуть больше чем за полгода работы на арене были сыграны часть матчей азиатской Лиги чемпионов и часть игр клубного чемпионата мира.

"Ахмад бин Али" — последний на данный момент введенный в эксплуатацию стадион. Он построен в начале XXI века, а реконструкция к главному турниру четырехлетия была завершена в прошлом декабре. На время турнира его трибуны смогут принять 40 740 зрителей, а после завершения мирового первенства вместимость сократится почти в два раза — до 21 000 мест. Меньше чем за два месяца после открытия стадион успел принять финал Кубка эмира и матч клубного чемпионата мира. Четыре стадиона еще не открыты По словам исполнительного директора по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатмы аль-Наими, пятый стадион ЧМ-2022, "Аль-Байт", построен и готов к открытию. На территории стадиона был даже построен отель с видом на футбольное поле. Впрочем, во время чемпионата мира он работать не будет, так как по правилам должен будет перейти под юрисдикцию ФИФА.

"Эта наша вторая по величине арена, она вмещает 60 000 зрителей, и здесь пройдет матч открытия, в котором сыграет сборная Катара. В 2021 году будут открыты еще два стадиона — "Аль-Тумама" и "Рас Абу Абуд", — рассказала аль-Наими в беседе с ТАСС.

Представитель катарской стороны также отметила, что строительство стадиона "Лусаил" на 80 000 зрителей, который будет самым вместительным на ЧМ-2022, тоже идет по плану и завершится задолго до начала турнира, не став уточнять сроки. "Мы планируем, что Арабский кубок ФИФА, который состоится в Катаре в декабре, пройдет уже на семи из восьми стадионах ЧМ-2022. Этот турнир, а также клубный чемпионат мира — это прекрасная возможность протестировать инфраструктуру ЧМ-2022, проверить наши операционные планы и взаимодействовать с болельщиками в Катаре и во всем мире", — подчеркнула аль-Наими. Стоит отметить, что после завершения ЧМ-2022 вместимость стадиона будет сокращена до 20 000 мест.

Арена "Аль-Тумама" была тестовой для демонстрации работы системы охлаждения представителям ФИФА. Благодаря тому, что технология зарекомендовала себя, она также будет использоваться и на других стадионах. Таким образом, арены можно будет использовать круглогодично, даже в катарскую жару, чтобы игрокам и болельщикам было комфортно внутри арен.