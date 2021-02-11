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ЧМ-2022 по футболу

Осталось меньше двух лет: как Катар готовится к чемпионату мира по футболу

Стадион "Халифа"
© Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Рассказываем о восьми стадионах, на которых в 2022 году пройдут матчи мирового первенства

В четверг на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Катаре пройдет финал клубного чемпионата мира по футболу, в котором встретятся германская "Бавария" и мексиканский "Тигрес". Арена станет одной из восьми, на которых в конце 2022 года пройдут матчи чемпионата мира, уже называемого самым компактным в истории.

Болельщики с легкостью смогут посещать по два матча, проходящих в один и тот же день в разных городах, избегая длительных переездов, ведь максимальное расстояние между стадионами составляет всего 56 км. На то, чтобы добраться от одной арены до другой, у любителей футбола уйдет не более часа. Игры турнира пройдут в пяти городах: Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре.

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К февралю 2021 года в Катаре построены четыре из восьми арен ЧМ-2022 — международный стадион "Халифа", "Аль-Джануб", "Эдьюкейшн Сити" и "Ахмад бин Али". В оставшееся время организаторам мирового первенства предстоит ввести в эксплуатацию еще четыре стадиона — "Лусаил", "Аль-Байт", "Аль-Тумама" и "Рас Абу Абуд".

"Мы довольны темпами подготовки к чемпионату мира в Катаре — первому подобному турниру, который пройдет на Ближнем Востоке и в Арабском мире. Все идет по плану, уже готово более 90% всей инфраструктуры", — рассказала ТАСС исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма аль-Наими.

Введенные в эксплуатацию стадионы

Стадион "Халифа" Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Описание
Стадион "Халифа"
© Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

Первой ареной, готовой к ЧМ-2022, стал международный стадион "Халифа". Он был построен в 1976 году, после чего трижды реконструировался. Последнее обновление было приурочено к мировому первенству, оно завершилось в мае 2017 года. После него вместимость стадиона составила 45  416 зрителей. С того момента на "Халифе" в 2019 году прошли матчи Кубка наций Персидского залива и игры клубного чемпионата мира, а в 2020-м — часть игр азиатской Лиги чемпионов.

Стадион "Аль Джануб" Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Описание
Стадион "Аль Джануб"
© Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

Стадион "Аль-Джануб" стал первым, построенным специально к чемпионату мира в Катаре. Работы велись на протяжении пяти лет начиная с 2014 года. В мае того года арена вместимостью 40  777 зрителей была открыта. Меньше чем за полгода на стадионе были сыграны финал Кубка эмира и часть игр Кубка наций Персидского залива. В 2020-м, как и "Халифа", эта арена приняла часть матчей азиатской Лиги чемпионов.

"Эдьюкейшн Сити" Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Описание
"Эдьюкейшн Сити"
© Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

В прошлом году в Катаре были открыты еще два стадиона ЧМ-2022. Первый из них, "Эдьюкейшн Сити", введен в эксплуатацию в июне. Его вместимость составляет 45  350 зрителей. Чуть больше чем за полгода работы на арене были сыграны часть матчей азиатской Лиги чемпионов и часть игр клубного чемпионата мира.

Стадион "Ахмад бин Али" Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Описание
Стадион "Ахмад бин Али"
© Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

"Ахмад бин Али" — последний на данный момент введенный в эксплуатацию стадион. Он построен в начале XXI века, а реконструкция к главному турниру четырехлетия была завершена в прошлом декабре. На время турнира его трибуны смогут принять 40  740 зрителей, а после завершения мирового первенства вместимость сократится почти в два раза — до 21 000 мест. Меньше чем за два месяца после открытия стадион успел принять финал Кубка эмира и матч клубного чемпионата мира.

Четыре стадиона еще не открыты

По словам исполнительного директора по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатмы аль-Наими, пятый стадион ЧМ-2022, "Аль-Байт", построен и готов к открытию. На территории стадиона был даже построен отель с видом на футбольное поле. Впрочем, во время чемпионата мира он работать не будет, так как по правилам должен будет перейти под юрисдикцию ФИФА.

Стадион "Аль-Байт" Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Описание
Стадион "Аль-Байт"
© Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

"Эта наша вторая по величине арена, она вмещает 60  000 зрителей, и здесь пройдет матч открытия, в котором сыграет сборная Катара. В 2021 году будут открыты еще два стадиона — "Аль-Тумама" и "Рас Абу Абуд", — рассказала аль-Наими в беседе с ТАСС.

Стадион "Лусаил" Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Описание
Стадион "Лусаил"
© Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

Представитель катарской стороны также отметила, что строительство стадиона "Лусаил" на 80 000 зрителей, который будет самым вместительным на ЧМ-2022, тоже идет по плану и завершится задолго до начала турнира, не став уточнять сроки. "Мы планируем, что Арабский кубок ФИФА, который состоится в Катаре в декабре, пройдет уже на семи из восьми стадионах ЧМ-2022. Этот турнир, а также клубный чемпионат мира — это прекрасная возможность протестировать инфраструктуру ЧМ-2022, проверить наши операционные планы и взаимодействовать с болельщиками в Катаре и во всем мире", — подчеркнула аль-Наими.

Стоит отметить, что после завершения ЧМ-2022 вместимость стадиона будет сокращена до 20 000 мест.

Стадион "Аль-Тумама" Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Описание
Стадион "Аль-Тумама"
© Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

Арена "Аль-Тумама" была тестовой для демонстрации работы системы охлаждения представителям ФИФА. Благодаря тому, что технология зарекомендовала себя, она также будет использоваться и на других стадионах. Таким образом, арены можно будет использовать круглогодично, даже в катарскую жару, чтобы игрокам и болельщикам было комфортно внутри арен.

Стадион "Рас Абу Абуд" Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Описание
Стадион "Рас Абу Абуд"
© Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

Стадион "Рас Абу Абуд" строится из грузовых контейнеров. Эта арена будет единственной на ЧМ-2022 без охлаждения. Это сделано потому, что Катар не станет его использовать после турнира — стадион будет разобран и перепрофилирован для социально значимых целей.

Арабский кубок ФИФА пройдет с 1 по 18 декабря 2021 года. В турнире под эгидой Международной федерации футбола примут участие 22 команды. От Азиатской конфедерации футбола в нем сыграют сборные Катара, Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Палестины, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ и Йемена. От Африканской конфедерации футбола — команды Алжира, Джибути, Египта, Коморских островов, Ливии, Мавритании, Марокко, Сомали, Судана и Туниса.

Андрей Михайлов

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