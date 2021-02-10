Польховский: в российской команде нет паники после неудачного старта на ЧМ по биатлону

БЛЕД /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Российская команда по биатлону без паники восприняла неудачный старт на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Валерий Польховский после окончания смешанной эстафеты.

Гонка прошла в среду. Российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место, отстав от победивших норвежцев более чем на две минуты. Миронова на своем этапе ушла на два штрафных круга.

"Были разные времена, уже бывало, что чемпионаты мира начинались неудачно, а заканчивались довольно успешно. Мы детально разберем эту гонку, посмотрим аналитику стрелковой и гоночной частей. Пока без паники, надо поговорить с ребятами, узнать, как они себя чувствуют, как справлялись со стрельбой. После сделаем выводы", - сказал Польховский.

"Будем настраиваться на работу, не сбавлять обороты. Будем делать выводы и бороться за высокие места", - добавил он.

Тренер отметил, что особого волнения у спортсменов перед стартом не было. "Вчера на тренировке все было спокойно, все работали с желанием и удовольствием. Но это чемпионат мира, он всегда вносит свои коррективы", - добавил он.

В этом составе российская команда победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. На чемпионате мира россияне выступают в статусе команды Союза биатлонистов России, поскольку того требуют санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).