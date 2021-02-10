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Чемпионат мира по биатлону

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Россияне заняли девятое место
Тириль Экхофф и Йоханнес Бё AP Photo/Darko Bandic
Описание
Тириль Экхофф и Йоханнес Бё
© AP Photo/Darko Bandic

БЛЕД /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Словении.

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В составе победителей выступали Стурла Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанн. Норвежцы прошли дистанцию за 1 час 20 минут 19,3 секунды, использовав 11 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второй стала команда Австрии (отставание 27 секунд; 0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона), третьей - сборная Швеции (+30,6; 0+8). Россияне в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой отстали от победителей на 2 минуты 11,4 секунды (2+9). На два штрафных круга ушла Миронова.

Мировое первенство входит в программу Кубка мира. В предыдущей смешанной эстафете 10 января россияне одержали победу, прервав антирекордную серию из 43 гонок без медалей Кубка мира. Последний раз российские спортсмены завоевывали медали чемпионата мира в этой дисциплине в 2017 году, тогда Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Логинов и Антон Шипулин стали третьими.

Рёйселанн завоевала 10-ю золотую медаль чемпионатов мира и сравнялась с советской биатлонисткой Еленой Головиной. Среди женщин больше побед на мировых первенствах одержала лишь немка Магдалена Нойнер (12). Норвежцы выигрывают смешанную эстафету на третьем чемпионате мира кряду.

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Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В Поклюке российские биатлонисты выступают в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), для ее обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге изображен монохромный логотип СБР.

Чемпионат мира продолжится 12 февраля мужским спринтом на 10 км. Турнир завершится 21 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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