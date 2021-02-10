Резцова сомневается, что российские биатлонисты завоют медаль на чемпионате мира

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российским биатлонистам будет не под силу завоевать медаль на чемпионате мира в Поклюке, небольшие шансы на призовое место есть только в эстафетных гонках. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

В среду состоялась смешанная эстафета, которая открывала соревновательную программу чемпионата мира. Российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место, отстав от победивших норвежцев более чем на две минуты. Миронова на своем этапе ушла на два штрафных круга.

"Мне очень жаль, что сегодня стали девятыми, да еще с двумя штрафными кругами, - сказала Резцова. - Даже я в свои худшие времена так не выступала. Конечно, будем надеяться на лучшее, но все же думаю, что у нас не будет медали на этом чемпионате мира".

По мнению олимпийской чемпионки, в смешанной эстафете выступили лучшие биатлонисты команды и их готовность не позволяет надеяться на то, что в личных гонках у них будет медаль. "Конечно, хочется, чтобы у нас что-то было, но я не вижу подготовки. Если и будет медалька, то только в эстафете", - отметила она.

Чемпионат мира в Словении продлится до 21 февраля.