Российский хоккеист Малкин досрочно покинул тренировку "Питтсбурга"

Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Айлендерс"

"Он испытывал дискомфорт в глазу, поэтому мы решили снять его со льда из осторожности", - сказал главный тренер команды Майк Салливан.

В текущем сезоне 34-летний Малкин набрал 6 (2 гола + 4 передачи) очков в 11 матчах сезона.

Россиянин является воспитанником магнитогорского "Металлурга". Он с 2006 года представляет "Питтсбург", с которым трижды стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Малкин дважды выиграл чемпионат мира (2012, 2014).