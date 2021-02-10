{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Российский хоккеист Малкин досрочно покинул тренировку "Питтсбурга"

Нападающий испытывал дискомфорт в глазу

ТАСС, 10 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин досрочно покинул тренировку команды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На эту тему
Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Айлендерс"

"Он испытывал дискомфорт в глазу, поэтому мы решили снять его со льда из осторожности", - сказал главный тренер команды Майк Салливан.

В текущем сезоне 34-летний Малкин набрал 6 (2 гола + 4 передачи) очков в 11 матчах сезона.

Россиянин является воспитанником магнитогорского "Металлурга". Он с 2006 года представляет "Питтсбург", с которым трижды стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Малкин дважды выиграл чемпионат мира (2012, 2014).

Теги
НХЛ
НХЛ
"Оттава" выставила чемпиона мира по хоккею Анисимова на драфт отказов
В нынешнем сезоне НХЛ россиянин провел четыре матча и отдал одну голевую передачу
Читать полностью