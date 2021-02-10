"Оттава" выставила чемпиона мира по хоккею Анисимова на драфт отказов

ТАСС, 10 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" выставил на драфт отказов российского нападающего Артема Анисимова. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман на своей странице в Twitter .

Шайба Дадонова не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Эдмонтоном"

На эту тему

Также на драфт отказов выставлены нападающий "Ванкувера" Луи Эрикссон и защитник "Далласа" Тэйлор Федун.

Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов, его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Анисимов представляет "Оттаву" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел четыре матча, отметившись одной результативной передачей.

Хоккеист также выступал за ярославский "Локомотив", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбус" и "Чикаго". В составе сборной России стал победителем чемпионата мира - 2014, серебряным призером мировых первенств 2010 и 2015 годов, бронзовым - чемпионата мира 2019 года.