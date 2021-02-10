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НХЛ

"Оттава" выставила чемпиона мира по хоккею Анисимова на драфт отказов

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин провел четыре матча и отдал одну голевую передачу
Артем Анисимов AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Артем Анисимов
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 10 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" выставил на драфт отказов российского нападающего Артема Анисимова. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман на своей странице в Twitter.

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Также на драфт отказов выставлены нападающий "Ванкувера" Луи Эрикссон и защитник "Далласа" Тэйлор Федун.

Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов, его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Анисимов представляет "Оттаву" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел четыре матча, отметившись одной результативной передачей. 

Хоккеист также выступал за ярославский "Локомотив", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбус" и "Чикаго". В составе сборной России стал победителем чемпионата мира - 2014, серебряным призером мировых первенств 2010 и 2015 годов, бронзовым - чемпионата мира 2019 года. 

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