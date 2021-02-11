Чемпионат мира по конькобежному спорту стартует в четверг в Нидерландах

ТАСС, 11 февраля. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует в нидерландском Херенвене в четверг. Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без зрителей.

Российскую сборную на турнире представят Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова, Ольга Фаткулина, Анастасия Григорьева, Елизавета Голубева, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елена Еранина, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Сергей Трофимов, Александр Подольский, Даниил Беляев, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Данила Семериков и Даниил Алдошкин.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены до 16 декабря 2022 года могут выступать на чемпионатах мира только в нейтральном статусе. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку.

Российские конькобежцы выступят на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил предлагаемый СКР вариант экипировки с логотипом федерации и аббревиатурой RSU (Russian Skating Union). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

"На самом деле, это был выбор команды. Мы хотели, чтобы была хорошая отсылка к нашей истории, произведениям, которые ассоциируются с Россией, - рассказала ТАСС исполнительный директор СКР Варвара Барышева. - Что-то величественное, что соответствует моменту, когда спортсмен стоит на высшей ступени пьедестала. Это произведение нашло отклик у наших спортсменов, особо даже не сомневались".

Чемпионат мира в Херенвене завершится 14 февраля.