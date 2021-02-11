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Футбол во Франции

Почеттино прокомментировал состояние здоровья получившего травму Неймара

В ночь на четверг футболист повредил приводящую мышцу бедра в игре Кубка Франции

ТАСС, 11 февраля. Бразильский форвард французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймар пройдет в четверг медицинское обследование, по результатам которого будет определена степень серьезности его повреждения. Об этом после матча 1/32 финала Кубка Франции с "Каном" (1:0) сказал главный тренер парижан Маурисио Почеттино, комментарий которого в Twitter приводит радиостанция Cadena SER.

В ночь на четверг 29-летний бразилец, выведший команду на поле с капитанской повязкой, получил травму после столкновения с игроком соперника во втором тайме и был заменен. Нападающий покинул поле и сразу направился в подтрибунное помещение.

"Сейчас сложно сказать, сможет ли он сыграть против "Барселоны", в четверг он пройдет медобследование. У него повреждена приводящая мышца [бедра]. В настоящее время сложно давать какую-то оценку, не имея дополнительной информации", - сказал Почеттино.

16 февраля у ПСЖ запланирован гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", из которой в 2017 году перешел Неймар.

В составе французского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза стал победителем Кубка Франции и Кубка лиги, один раз выиграл Суперкубок Франции. В минувшем сезоне ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил германской "Баварии" (0:1).

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