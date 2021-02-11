"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Бостону" в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Георгиева

В составе "Рейнджерс" отличились Жюльен Готье (14-я минута), забросивший первую шайбу в НХЛ в карьере, и Кевин Руни (52). У "Бостона" шайбы забросили Крис Вагнер (30), Андерс Бьорк (49) и Брэд Маршанд (61). Готье стал девятым игроком "Рейнджерс" за 40 лет, забросившим дебютную шайбу в НХЛ в ворота "Бостона". Предыдущий раз это сделал российский форвард Павел Бучневич 5 ноября 2016 года.

ТАСС, 11 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме проиграл "Бостону" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин провел на льду 15 минут 34 секунды, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности "-1". Бучневич сыграл 21 минуту 36 секунд и завершил матч с тем же показателем полезности. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 29 бросков из 32, Игорь Шестеркин остался в запасе.

За несколько часов до матча губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что с 23 февраля на стадионы может быть допущено не более 10% зрителей. Позднее "Рейнджерс" сообщили о намерении продавать около 2 тыс. билетов на домашние игры.

Встреча в четверг стала 700-й в истории противостояния "Рейнджерс" и "Бостона".

В турнирной таблице Восточного дивизиона лидирует "Бостон", набравший 20 очков в 12 матчах. "Рейнджерс" занимают шестое место, в активе команды 11 очков после 12 матчей. 13 февраля соперники проведут еще один матч в Нью-Йорке.