Матыцин: более 1,5 млн любителей спорта примут участие в "Лыжне России" в 2021 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 млн человек примут участие в "Лыжне России" в 2021 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Свыше 10 тысяч человек вышли на старт центрального этапа "Лыжни России" в Уфе

"Лыжня России" пройдет в 39-й раз, это уважение к традициям, культуре, это самое массовое зимнее мероприятие во всем мире. Планируется, что на старт выйдут более 1,5 млн любителей зимнего спорта в 72 регионах, - сказал Матыцин. - Гидрометцентр чуть нас пугает погодой, но истинным любителям спорта такие вещи не страшны. Но где будет ниже -25 градусов, будем советовать главам регионов перенести гонки на более поздний срок".

"Хочу поблагодарить всех руководителей субъектов, президентов федераций, Елену Вяльбе, как пропагандиста здорового образа жизни. Все выйдут на старт и покажут, что спорт - норма жизни, спорт - символ преодоления и возрождения", - отметил министр.

По словам Матыцина, это мероприятие в очередной раз продемонстрирует любовь к спорту и здоровому образу жизни.

"Непростой период продолжается, но спортивную жизнь мы не останавливали, она была регламентирована в соответствии с непростыми условиями. Но спортивная семья, все наше сообщество продемонстрировали хороший пример единства. Уверен, "Лыжня России" еще раз подтвердит наше желание быть здоровыми, заниматься спортом", - сказал Матыцин.