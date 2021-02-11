Двукратный чемпион мира Кафу сравнил условия подготовки России и Катара к ЧМ по футболу

Россия и Катар получили права на проведение чемпионатов мира 2 декабря 2010 года. Мировое первенство в России прошло с 14 июня по 15 июля 2018-го, игры турнира состоялись в 11 городах (Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге) на 12 стадионах, два из которых ("Лужники" и "Спартак") располагались в Москве.

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Пандемия коронавируса является главным отличием в условиях подготовки России и Катара к чемпионатам мира по футболу в 2018 и 2022 годах. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, посол верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Кафу.

"Сейчас, конечно, главное различие - это пандемия, - сказал Кафу. - Россия готовилась к чемпионату мира без таких потрясений. Страна имела хороший опыт организации больших международных спортивных событий. Катар тоже прилагает огромные усилия для подготовки к ЧМ-2022, все идет по плану даже несмотря на пандемию, и опыт проведения клубного чемпионата мира в прошлом и в этом году очень помогает в плане проверки стадионов и инфраструктуры".

"Очень жаль, что болельщики из других стран не могут приехать на клубный чемпионат мира в этом году. Но в 2022 году они смогут увидеть все своими глазами и получить уникальный незабываемый опыт, который нельзя ни с чем сравнить. Всё и все будут рядом: команды, болельщики, стадионы, развлечения и достопримечательности, это будет первый чемпионат мира, когда можно будет смотреть несколько матчей в день (турнир в Катаре будет очень компактным: самое большое расстояние между двумя стадионами составит 56 км, самое короткое - 5,6 км - прим. ТАСС). Я настоящий фанат футбола, от него невозможно устать, поэтому это большой плюс для меня, не думаю, что такое будет возможно когда-нибудь еще в ближайшее время", - отметил двукратный чемпион мира.

Чемпионат мира в Катаре запланирован на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.