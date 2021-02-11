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Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин заявил, что с уважением относится к выбору конькобежцами музыки Чайковского для ЧМ

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин с уважением относится к выбору российскими конькобежцами музыки Чайковского для стартующего в четверг в нидерландском Херенвене чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, а также предстоящего чемпионата мира по шорт-треку. Об этом Матыцин заявил ТАСС.

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Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. В среду исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила ТАСС, что музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского будет звучать на церемониях награждения в случае побед российских спортсменов на предстоящих чемпионатах мира.

"К сожалению, на официальных мероприятиях в силу известных причин нет возможности звучать российскому гимну в честь побед наших спортсменов. С уважением отношусь к выбору наших конькобежцев - музыка Чайковского прекрасна. Надеюсь, на чемпионате мира она будет звучать часто, а мы будем ею наслаждаться", - сказал Матыцин.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет с 11 по 14 февраля. Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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