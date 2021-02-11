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Кризис в российской легкой атлетике

Определены условия участия российских легкоатлетов в зимнем чемпионате Европы

Для участия в турнире спортсмен должен к 24 февраля получить нейтральный статус
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты смогут выступить на зимнем чемпионате Европы в польской Торуни, если до 24 февраля получат от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) статусы нейтральных спортсменов (ANA). Об этом ТАСС сообщил представитель оргкомитета турнира Матеуш Босяцки.

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Чемпионат Европы в помещении пройдет с 4 по 7 марта.

"Окончательный срок подачи заявок на чемпионат Европы одинаков для всех спортсменов - 24 февраля 2021 года, - сказал Босяцки. - Если к этому дню кто-либо из спортсменов будет иметь статус ANA, то, конечно, они могут быть включены в список участников, если выполнят к этому времени квалификационные нормативы".

Российские легкоатлеты из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics с января 2020 года лишены возможности выступать на международных стартах даже в статусе нейтральных спортсменов.

В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения окончательного плана восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
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