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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Третьяков лидирует после первого дня на чемпионате мира по скелетону

Евгений Рукосуев занимает промежуточное четвертое место

ТАСС, 11 февраля. Российский скелетонист Александр Третьяков лидирует после двух попыток на чемпионате мира в Германии. Соревнования проходят в Альтенберге.

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Россиянин в сумме за две попытки показал время 1 минуту 53,30 секунды, вторым идет Феликс Кайзингер из Германии (отставание 0,04 секунды), третьим - его соотечественник Кристофер Гротер (+0,06). Россиянин Евгений Рукосуев занимает промежуточное четвертое место (+0,49), Никита Трегубов - седьмое (+0,91), Даниил Романов - 20-е (+3,09).

Заключительные попытки состоятся в пятницу.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выступает на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia (BFR). В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Третьяков является победителем Олимпийских игр 2014 года, также на его счету бронзовая медаль игр 2010 года. На чемпионатах мира он один раз становился победителем, четырежды - серебряным призером и дважды - бронзовым.

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Зимние олимпийские виды спорта
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