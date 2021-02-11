Россиянин Третьяков лидирует после первого дня на чемпионате мира по скелетону

ТАСС, 11 февраля. Российский скелетонист Александр Третьяков лидирует после двух попыток на чемпионате мира в Германии. Соревнования проходят в Альтенберге.

Российские скелетонисты в полном составе допущены до участия в чемпионате мира в Германии

Россиянин в сумме за две попытки показал время 1 минуту 53,30 секунды, вторым идет Феликс Кайзингер из Германии (отставание 0,04 секунды), третьим - его соотечественник Кристофер Гротер (+0,06). Россиянин Евгений Рукосуев занимает промежуточное четвертое место (+0,49), Никита Трегубов - седьмое (+0,91), Даниил Романов - 20-е (+3,09).

Заключительные попытки состоятся в пятницу.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выступает на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia (BFR). В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Третьяков является победителем Олимпийских игр 2014 года, также на его счету бронзовая медаль игр 2010 года. На чемпионатах мира он один раз становился победителем, четырежды - серебряным призером и дважды - бронзовым.