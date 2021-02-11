Леонченко считает, что Семин не примет роль "свадебного генерала" в "Локомотиве"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин не примет почетную должность в руководстве, если получит возможность вернуться в команду. Такое мнение высказал генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Локомотив" 14 мая прошлого года объявил о решении совета директоров клуба не продлевать контракт с Семиным, который истек 31 мая. Его сменил серб Марко Николич. Леонченко стал генеральным директором клуба 23 декабря, сменив на этом посту Василия Кикнадзе.

"Я против почетных должностей. Да и знаю характер Семина: он всегда был и будет оставаться активным человеком, - заявил Леонченко. - Юрий Павлович просто не может по-другому работать, он может быть только главным тренером. Уверен, что он видит себя только в этой должности, роль свадебного генерала точно не для него".

Также он отметил, что 73-летний Семин до сих пор способен добиваться результатов.

"Думаю, в этом случае будут рассмотрены все серьезные варианты, - ответил Леонченко на вопрос о возвращении Семина в случае ухода сербского специалиста. - Но сейчас у нас работающий тренерский состав. Мое мнение о Юрие Павловиче не изменилось. Он как добивался, так и может добиваться результатов".

Семин возглавлял "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).