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Шведские хоккейные игры

Третьяк: российские хоккеисты лучше играли с финнами в первых двух периодах, чем в третьем

Сборная России победила со счетом 3:2
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче Шведских игр с финнами намного лучше провела первые два периода, чем третий. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Россияне выиграли в стартовом матче третьего этапа Евротура у финнов в шведском Мальме со счетом 3:2.

"Команда у нас новая, много молодежи, поэтому волнение перед этим матчем было. В равных составах мы играли лучше, просто удаления у нас повлияли на матч, поэтому так получилось, что финны нас перебросали, - сказал Третьяк. - Ну и есть ряд замечаний: почти весь третий период мы проиграли вбрасывания, а если их проигрываешь, то отдаешь инициативу".

"Но вообще молодцы, все старались, бились. Первые два периода играли намного лучше, а в третьем периоде удаления поменяли игру", - добавил он.

В следующем матче россияне встретятся со сборной Швеции 13 февраля.

Теги
Шведские хоккейные игры
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