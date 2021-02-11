Ларионов: сборная России по хоккею в матче Евротура с финнами показала не лучшую игру

ТАСС, 11 февраля. Сборная России по хоккею в матче третьего этапа Евротура с финнами показала не ту игру, которую хотелось бы видеть. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов.

Встреча завершилась победой российских хоккеистов со счетом 3:2.

"Первый матч всегда самый сложный, но я рад, что мы добыли победу. Не все получилось, что хотелось бы видеть. Но у нас команда молодая, мало тренировались вместе. В этом плане победа есть победа", - отметил Ларионов.

"Второй период явно отличался от первого. Мы немножко потеряли контроль над игрой, потеряли контроль шайбы и большую часть времени провели в своей зоне. Но в соперниках тоже была опытная команда, они нас накрывали, не давали свободно распоряжаться с шайбой. Конечно, хочется видеть более зрелищную игру, более зрелых действий защитников", - добавил он.

Ворота российской сборной в игре с финнами защищал Александр Самонов, также в заявке на Евротур значатся голкиперы Ярослав Аскаров и Даниил Тарасов. "У нас есть план, думаю, что сыграют и Аскаров, и Тарасов. Но окончательное решение будет за тренером вратарей. Окончательно решим в субботу утром", - заключил Ларионов.

Во втором матче Шведских игр сборная России в субботу сыграет с хозяевами турнира. В воскресенье россияне встретятся с чехами.