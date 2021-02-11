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Шведские хоккейные игры

Ларионов: сборная России по хоккею в матче Евротура с финнами показала не лучшую игру

Исполняющий обязанности главного тренера команды отметил, что во втором периоде был потерян контроль над шайбой
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов EPA-EFE/Anders Bjuro
Описание
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов
© EPA-EFE/Anders Bjuro

ТАСС, 11 февраля. Сборная России по хоккею в матче третьего этапа Евротура с финнами показала не ту игру, которую хотелось бы видеть. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов.

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Встреча завершилась победой российских хоккеистов со счетом 3:2.

"Первый матч всегда самый сложный, но я рад, что мы добыли победу. Не все получилось, что хотелось бы видеть. Но у нас команда молодая, мало тренировались вместе. В этом плане победа есть победа", - отметил Ларионов.

"Второй период явно отличался от первого. Мы немножко потеряли контроль над игрой, потеряли контроль шайбы и большую часть времени провели в своей зоне. Но в соперниках тоже была опытная команда, они нас накрывали, не давали свободно распоряжаться с шайбой. Конечно, хочется видеть более зрелищную игру, более зрелых действий защитников", - добавил он.

Ворота российской сборной в игре с финнами защищал Александр Самонов, также в заявке на Евротур значатся голкиперы Ярослав Аскаров и Даниил Тарасов. "У нас есть план, думаю, что сыграют и Аскаров, и Тарасов. Но окончательное решение будет за тренером вратарей. Окончательно решим в субботу утром", - заключил Ларионов.

Во втором матче Шведских игр сборная России в субботу сыграет с хозяевами турнира. В воскресенье россияне встретятся с чехами.

Теги
Шведские хоккейные игрыЛарионов, Игорь Николаевич
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