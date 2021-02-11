Сборная Швеции обыграла команду Чехии в первом матче домашнего этапа Евротура

ТАСС, 11 февраля. Команда Швеции в овертайме победила сборную Чехии со счетом 3:2 в первом туре третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.

У шведов шайбы забросили Нильс Лундквист (17-я минута), Понтус Холмберг (36) и Линус Юханссон (63). В составе чехов голы на счету Иржи Шмейкала (5) и Радана Ленца (46).

Ранее в четверг сборная России победила команду Финляндии со счетом 3:2 и с тремя очками возглавляет турнирную таблицу. Второй идет команда Швеции (2), третьей - сборная Чехии (1), четвертой - команда Финляндии (0).

В следующем туре 13 февраля россияне сыграют со шведами (матч начнется в 18:00 мск), чехи - с финнами.

Шведский этап Евротура завершится 14 февраля.