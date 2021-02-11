Сборная Швеции обыграла команду Чехии в первом матче домашнего этапа Евротура

ТАСС, 11 февраля. Команда Швеции в овертайме победила сборную Чехии со счетом 3:2 в первом туре третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.
На эту тему
- Третьяк: российские хоккеисты лучше играли с финнами в первых двух периодах, чем в третьем
- Третьяк: вратарь Самонов грамотно действовал в матче Шведских игр с финнами
- Ларионов: сборная России по хоккею в матче Евротура с финнами показала не лучшую игру
- Жафяров: российские хоккеисты тяжело привыкали к большой площадке в игре с финнами
У шведов шайбы забросили Нильс Лундквист (17-я минута), Понтус Холмберг (36) и Линус Юханссон (63). В составе чехов голы на счету Иржи Шмейкала (5) и Радана Ленца (46).
Ранее в четверг сборная России победила команду Финляндии со счетом 3:2 и с тремя очками возглавляет турнирную таблицу. Второй идет команда Швеции (2), третьей - сборная Чехии (1), четвертой - команда Финляндии (0).
В следующем туре 13 февраля россияне сыграют со шведами (матч начнется в 18:00 мск), чехи - с финнами.
Шведский этап Евротура завершится 14 февраля.
|Команды
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПО
|ПБ
|П
|Ш
|О
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|3
|Швеция
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2-3
|1
|Финляндия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|7
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|27-10
|19
|Чехия
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|15-16
|10
|Швеция
|7
|1
|1
|0
|2
|0
|3
|15-19
|7
|Финляндия
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|13-25
|6