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Шведские хоккейные игры

Сборная Швеции обыграла команду Чехии в первом матче домашнего этапа Евротура

После первого игрового дня в турнирной таблице лидирует сборная России
Хоккеисты сборных Чехии Радан Ленц и Швеции Нильс Лундквист EPA-EFE/Andreas Hillergren
Описание
Хоккеисты сборных Чехии Радан Ленц и Швеции Нильс Лундквист
© EPA-EFE/Andreas Hillergren

ТАСС, 11 февраля. Команда Швеции в овертайме победила сборную Чехии со счетом 3:2 в первом туре третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.

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У шведов шайбы забросили Нильс Лундквист (17-я минута), Понтус Холмберг (36) и Линус Юханссон (63). В составе чехов голы на счету Иржи Шмейкала (5) и Радана Ленца (46).

Ранее в четверг сборная России победила команду Финляндии со счетом 3:2 и с тремя очками возглавляет турнирную таблицу. Второй идет команда Швеции (2), третьей - сборная Чехии (1), четвертой - команда Финляндии (0).

В следующем туре 13 февраля россияне сыграют со шведами (матч начнется в 18:00 мск), чехи - с финнами.

Шведский этап Евротура завершится 14 февраля.

Шведские хоккейные игры
КомандыИВВОВБПОПБПШО
Россия11000003-23
Швеция10100003-22
Чехия10001002-31
Финляндия10000012-30
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия750200027-1019
Чехия730001315-1610
Швеция711020315-197
Финляндия720000513-256
Теги
Шведские хоккейные игры
Шведские хоккейные игры
Победа при не лучшей игре. Российские хоккеисты выиграли седьмой матч подряд в Евротуре
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