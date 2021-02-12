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Футбол в Испании

"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Встреча завершилась со счетом 1:1
© EPA-EFE/Luis Tejido

ТАСС, 12 февраля. "Леванте" сыграл в гостях вничью с "Атлетиком" из Бильбао со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

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У "Леванте" гол забил Гонсало Мелеро (26-я минута). В составе хозяев отличился Иньиго Мартинес (58).

"Леванте" не проигрывает во всех турнирах на протяжении 10 встреч. Клуб из Валенсии прервал четырехматчевую серию поражений в играх против "Атлетика".

В другом полуфинальном матче, который прошел в четверг, "Севилья" дома победила "Барселону" (2:0).

Ответная встреча "Атлетика" и "Леванте" пройдет 4 марта. "Севилья" и "Барселона" определят первого финалиста турнира днем ранее.

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