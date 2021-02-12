Потапова уступила Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу 39-летней Уильямс. В первом сете 19-летняя Потапова дважды делала брейк и подавала на сет при счете 5:3. В девятом гейме россиянка имела два сетбола, но проиграла его из-за пяти двойных ошибок. При счете 1:4 во втором сете Потапова взяла медицинский тайм-аут из-за болей в плече.

Матчи Australian Open будут проходить без зрителей из-за карантина в Виктории

В четвертом круге 23-кратная победительница турниров серии Большого шлема встретится с белоруской Ариной Соболенко (седьмой номер посева). У Уильямс 10-й номер посева.

Выход в третий раунд - лучший результат Потаповой в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее она доходила до второго круга Australian Open (2019), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019).

Американка занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она является победительницей 73 турниров под эгидой организации. В активе Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, в активе которой 24 титула.

Australian Open завершится 21 февраля. В прошлом году турнир выиграла американка София Кенин. С субботы соревнования будут проходить без зрителей из-за ужесточения мер в штате Виктория.