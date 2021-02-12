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Авербух: выбор музыки Чайковского вместо гимна на ЧМ по фигурному катанию оптимален

Россияне не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх
Илья Авербух Юрий Машков/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира является оптимальным в отсутствие возможности использовать государственный гимн. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

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В пятницу стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира.

"Бесспорно, мы все ждем, когда будет исполняться гимн, но на данный момент это, наверное, самое правильное решение, - сказал Авербух. - Чайковский и его концерт №1 ассоциируются с Россией, здесь консенсус естественен. Считаю, что в сложившихся условиях это правильно и оптимально".

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

Теги
РоссияАвербух, Илья ИзяславичСанкции WADA против российского спорта
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