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Чемпионат мира по биатлону

Шведский биатлонист Понсилуома выиграл спринт на чемпионате мира

Лучший из россиян Эдуард Латыпов занял 10-е место
Мартин Понсилуома AP Photo/Darko Bandic
Описание
Мартин Понсилуома
© AP Photo/Darko Bandic

БЛЕД /Словения/, 12 февраля. /ТАСС/. Швед Мартин Понсилуома занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону. Соревнования проходят в словенской Поклюке.

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Спортсмен на дистанции 10 км показал результат 24 минуты 41,1 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха. Второе время показал француз Симон Дестьё (отставание - 11,2 секунды; 0 промахов), третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен (+12,9; 1). Понсилуома стал вторым шведским биатлонистом, который сумел завоевать золото чемпионата мира в личной гонке, первым был Адольф Виклунд, победивший в индивидуальной гонке на турнире в 1958 году.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 10-е место (+33,3; 1). Перед заключительным огневым рубежом он шел на первом месте, однако из-за промаха не смог бороться за медали. Матвей Елисеев стал 19-м (+1.01,6; 0), Александр Логинов - 26-м (+1.15,0; 2), Антон Бабиков - 53-м (+2.06,4; 1), Карим Халили - 64-м (+2.19,0; 2). Халили не сумел завоевать право выступить в гонке преследования, куда попадают 60 лучших биатлонистов по итогам спринта.

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет норвежец Йоханнес Бё, который в спринте занял пятое место, в его активе 749 очков. Вторым идет его соотечественник Стурла Легрейд (681), третьим - еще один представитель Норвегии Тарьей Бё (598). Логинов занимает 17-е место (362), Елисеев - 20-е (288), Латыпов - 22-е (248), Евгений Гараничев - 32-е (132), Кирилл Стрельцов - 59-е (25), Бабиков - 63-е (21), Семен Сучилов - 78-е (5), Петр Пащенко - 80-е (4). В зачете спринтерских гонок также лидирует Йоханнес Бё (359), вторым идет норвежец Йоханнес Дале (301), третьим - Легрейд (272), Латыпов - идет 18-м (139), Логинов - 19-м (138), Елисеев - 20-м (125), Гараничев - 44-м (40), Стрельцов - 50-м (25), Бабиков - 69-м (7), Сучилов - 70-м (5).

Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В Поклюке российские биатлонисты выступают в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), для ее обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге изображен монохромный логотип СБР.

Программа чемпионата мира продолжится в субботу женским спринтом. Завершится турнир 21 февраля.

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