{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по бобслею и скелетону

Российский скелетонист Третьяков завоевал серебро чемпионата мира

Спортсмен уступил только Кристоферу Гротхеру из Германии
Александр Третьяков EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Александр Третьяков
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 12 февраля. Российский скелетонист Александр Третьяков занял второе место на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в германском Альтенберге.

На эту тему
Скелетонистка Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира в Германии

Спортсмен по итогам четырех попыток проиграл победителю 0,28 секунды. Первым стал немец Кристофер Гротхер (3 минуты 46,31 секунды), третий результат показал его соотечественник Александер Гасснер (+1,20). Россиянин Евгений Рукосуев занял пятое место (+1,48), Никита Трегубов - шестое (+2,71).

Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Олимпиады-2010, чемпионом мира, пятикратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, обладателем двух золотых, двух серебряных и четырех бронзовых медалей чемпионатов Европы.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России. В случае победы россиян на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля.

Теги
ЧМ по бобслею и скелетону
Чемпионат мира по биатлону
Каминский: Бьорндален не случайно из всех российских биатлонистов отметил Латыпова
Россиянин в спринте на чемпионате мира повторил свой лучший результат в карьере, заняв десятое место
Читать полностью