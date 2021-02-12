Скелетонистка Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира в Германии

ТАСС, 12 февраля. Российская скелетонистка Елена Никитина стала третьей на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в германском Альтенберге.

Победительницей стала немка Тина Херман, время которой по сумме четырех попыток составило 3 минуты 52,91 секунды, второе место заняла ее соотечественница Жаклин Лёллинг (отставание - 0,11 секунды). Отставание Никитиной - 1,68 секунды. Россиянка Алина Тарарыченкова поделила с немкой Софией Грибель четвертое место (+1,70), Юлия Канакина заняла 13-ю строчку (+3,40).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля.