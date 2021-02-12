Главный тренер оценил на отлично выступление российских скелетонистов в текущем сезоне

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Команда России по скелетону, завоевавшая в пятницу на чемпионате мира в германском Альтенберге серебряную и бронзовую награды, за выступление в текущем сезоне заслуживает отличной оценки. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Данил Чабан.

Аникина: две медали скелетонистов на чемпионате мира очень важны перед Олимпиадой-2022

В пятницу Александр Третьяков занял второе место в мужской части соревнований, а Елена Никитина стала третьей у женщин. Победитель молодежного мирового первенства Евгений Рукосуев на взрослом турнире показал пятый результат, его сверстница Алина Тарарыченкова финишировала в Альтенберге на четвертом месте. В субботу скелетонисты разыграют медали в смешанной командной гонке.

"Считаю, что предолимпийский сезон нашим спортсменам удался, они заслуживают отличной оценки, - сказал Чабан. - Он выдался непростым из-за ситуации с ковидом, молодые Рукосуев с Тарарыченковой вынуждены были просидеть в карантине вместо того, чтобы тренироваться и выступать. Но несмотря на все, ребята вытерпели и завтра еще поборются за медали. Хотя бороться с немцами на немецких трассах очень сложно".

На чемпионате Европы, который проходил в начале января в германском Винтерберге, Третьяков и Никитина выиграли золотые награды.

"Этот чемпионат мира уже открыл новые имена, которые уже на Олимпиаде 2022 года в Пекине имеют шансы побороться на медали. Речь идет прежде всего о тех же Рукосуеве и Тарарыченковой, которые сумели себя здесь проявить. Вполне вероятно, они попадут в состав олимпийской команды и в Китае сумеют проявить себя. Трассу в Пекине пока знают только китайцы, поэтому шансы у всех ведущих команд на успех приблизительно равны", - считает тренер.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля. Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4-20 февраля 2022 года.