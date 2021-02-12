Скелетонистка Никитина была готова к отсутствию флага России на церемонии награждения ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по скелетону Елена Никитина была готова к тому, что на церемонии награждения в германском Альтенберге не будет подниматься флаг России. Об этом Никитина сообщила ТАСС.

Победительницей стала немка Тина Херман, время которой по сумме четырех попыток составило 3 минуты 52,91 секунды, второе место заняла ее соотечественница Жаклин Лёллинг (отставание - 0,11 секунды). Отставание Никитиной - 1,68 секунды. Россиянка Алина Тарарыченкова поделила с немкой Софией Грибель четвертое место (+1,70), Юлия Канакина заняла 13-ю строчку (+3,40).

"Я не очень рада своей бронзовой медали, в третьем заезде допустила ошибки и не сумела проехать так, как хотела. Но что есть, то есть. Да, в прошлом году я была здесь пятой, а сейчас выиграла бронзу, но досада все равно присутствует", - сказала Никитина.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходит на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения должен звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

"Я была готова к тому, что во время церемонии в честь моего бронзового успеха не будет поднят флаг России, поэтому никакого удивления не было. Был флаг нашей федерации. Но это все равно лучше, чем какой-то нейтральный флаг", - добавила спортсменка.

"В этом сезоне мы очень много приложили сил, чтоб хорошо выступить на этом чемпионате мира. Жертвовали этапами Кубка мира ради того, чтобы иметь возможность для дополнительных тренировок", - сказала Никитина.