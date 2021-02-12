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Еще один матч плей-офф Лиги Европы перенесли на нейтральное поле из-за коронавируса

"Вольфсберг" и "Тоттенхэм" проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы в Будапеште

ТАСС, 12 февраля. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Вольфсбергом" и английским "Тоттенхэмом" пройдет в Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Изменение места проведения матча связано с ограничениями на перемещения из-за коронавирусной инфекции. Встреча пройдет 18 февраля.

"УЕФА хотел бы поблагодарить "Вольфсберг" и "Тоттенхэм" за их тесное сотрудничество и поддержку в поиске решения возникшей проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за помощь и согласие на проведение данного матча", - говорится в сообщении.

Ранее по той же причине из Норвегии в Испанию была перенесена первая игра 1/16 финала Лиги Европы "Мольде" - "Хоффенхайм" (Германия). Первая встреча этой же стадии между испанским клубом "Реал Сосьедад" и английским "Манчестер Юнайтед" состоится в итальянском Турине, а матчи между "Бенфикой" и "Арсеналом" - в Риме и Афинах.

Из Германии в Будапешт перенесены первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Ливерпуль" (Англия) и "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Манчестер Сити" (Англия).

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