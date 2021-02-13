В Химках дан старт центральной гонке "Лыжни России"

ХИМКИ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия всероссийской массовой гонки "Лыжня России", которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", состоялась в подмосковных Химках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Олимпийский центр "Планерная", расположенный в Химках, стал центральной площадкой мероприятия. Оно проводится в 39-й раз, ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

Ранее министр спорта Российской федерации Олег Матыцин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что ожидается участие более 1,5 млн любителей зимнего спорта. Он также примет участие в мероприятии. Старты "Лыжни России" были запланированы в 72 регионах страны, но в некоторых районах гонки перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.