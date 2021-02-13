Матыцин: "Лыжня России" проходит в соответствии с требованиями Роспотребнадзора

ХИМКИ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России", которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по количеству участников. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, принявший участие в центральном старте "Лыжни России" в Химках.

"Лыжня великолепная, спасибо организаторам и погоде, такой праздник она подарила москвичам, всем, кто пришел сегодня на "Лыжню России", - сказал Матыцин. - Хочу выразить всем признательность - главам регионов, министрам спорта, организаторам, федерациям лыжного спорта за то, что мы сегодня вместе в это непростое время встали на лыжню, сказали, что мы спортивная семья и нам по плечу любые задачи. Это праздник для всех поколений, видим, что сюда приходят и семьи, и пожилые люди, и наши прославленные олимпийские чемпионы рядом с нами, это вдохновляет и говорит о том, что жизнь продолжается, впереди победы. Всех поздравляю и желаю здоровья, занимайтесь спортом, как мы говорим, спорт - норма жизни".

"Больше пяти тысяч человек сегодня вышло на старт тут, в Химках. Все в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, было бы в разы больше людей", - добавил он.

Ранее Матыцин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что ожидается участие более 1,5 млн любителей зимнего спорта по всей России. Старты "Лыжни России" были запланированы в 72 регионах страны, но в некоторых районах гонки перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 204 203 случая заражения, в том числе 884 за последние сутки. Выздоровели 165 578 человек, умерли 4 208. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти Московской области отменят все ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, если число выявляемых случаев заражения снизится до менее чем 900 в день.